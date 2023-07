Post übernimmt Aarauer Firma «terreActive AG»und stärkt ihre Cybersecurity-Kompetenzen

Die Post und das Aarauer Unternehmen «terreActive AG» sorgen für noch mehr Sicherheit im Bereich der digitalen und vertraulichen Informationen und Daten. Bild: Post

Die Post übernimmt per 3. Juli die Aktienmehrheit des Unternehmens terreActive AG aus Aarau. Damit stärkt die Post ihre Kompetenzen für die Sicherheit und den Schutz ihrer Dienstleistungen und Daten weiter. Die terreActive AG ist eine Spezialistin im Bereich Cybersecurity und beschäftigt 90 Mitarbeitende. Gemeinsam mit terreActive kann die Post Unternehmen und Behörden eine umfassende Palette an sicheren Cybersecurity-Lösungen anbieten und digitale, vertrauliche Informationen und Daten noch besser schützen.

Die Post erleichtert mit ihren Dienstleistungen seit fast 175 Jahren den Alltag der Schweizerinnen und Schweizer. Dieser Alltag findet heute immer mehr auch in der digitalen Welt statt. Darauf stellt sich die Post ein: Sie ermöglicht Menschen, Unternehmen und Behörden den einfachen und sicheren Umgang mit digitalen Daten. Und sie unterstützt Unternehmen in der digitalen Transformation. Dafür baut die Post ihre IT-Kompetenzen laufend aus und investiert in die Sicherheit und Vertraulichkeit von Informationen und Daten. Deshalb übernimmt die Post 80 Prozent der Aktien der Cybersecurity-Firma terreActive AG aus Aarau. Die Post sichert sich so wichtiges Know-how, um Unternehmen und Behörden eine noch effektivere und umfassendere Palette an sicheren Cybersecurity-Lösungen anzubieten. Damit stärkt die Post ihre Rolle als vertrauensvolle Transporteurin sensibler Kunden- und Unternehmensinformationen. «Angesichts der zunehmenden Cyberangriffe und -bedrohungen investieren wir weiter in die digitale Sicherheit. Sie hat höchste Priorität – für unsere Kundinnen und Kunden, aber auch für unsere eigenen Produkte. Wir wollen auch im digitalen Zeitalter dafür sorgen, dass nur die vom Absender klar definierten Empfänger einer Nachricht diese auch wirklich zu Gesicht bekommen», erklärt Nicole Burth, Leiterin Kommunikations-Services der Post. Cybersecurity ist damit ein wichtiger Bestandteil der Dienstleistungen, die die Post im digitalen Bereich anbietet. Nicole Burth ergänzt: «Cybersecurity entspricht im übertragenen Sinn dem Umschlag einer Briefsendung und schützt den Inhalt eines Briefes vor den Augen Dritter.»

Die Übernahme ergänzt das Cybersecurity-Angebot der Post in der Deutschschweiz

Die 1996 gegründete Cybersecurity-Spezialistin terreActive in Aarau beschäftigt 90 Mitarbeitende. Die Firma bietet ein umfangreiches Angebot, das ihre Kundinnen und Kunden vor Cyberbedrohungen schützt. Das Unternehmen verfügt über ein modernes Security Operations Center (SOC), das rund um die Uhr Cyberangriffe erkennt und bekämpft. «Mit der Post haben wir eine starke Partnerin an der Seite, die unsere Wachstumsstrategie optimal unterstützt. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam für unsere Kundinnen und Kunden noch besser aufgestellt sind und gleichzeitig für unsere Mitarbeitenden ein noch interessanteres Arbeitsumfeld bieten können», so Marc-Yves Bächli, Gründer von terreActive. Die Aktienmehrheit an der terreActive AG schliesst an die Übernahme von Hacknowledge an und ergänzt das Cybersecurity-Angebot der Post in der Deutschschweiz. Die Firma agiert weiterhin eigenständig. Für die 90 Mitarbeitenden ergibt sich durch die Übernahme keine Veränderung. Sie bleiben auch in Zukunft bei der terreActive AG beschäftigt. Über den Kaufpreis haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

Information Security bei der Post