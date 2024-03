Rechnung der Stadt Aarau schliesst mit einem Minus von 5,5 Millionen Franken

Die Jahresrechnung der Stadt Aarau schliesst negativ ab. Das Gesamtergebnis beträgt minus 5,5 Mio. Franken und fällt damit 7,2 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Das schlechtere Ergebnis wurde im Wesentlichen durch die Fiskalerträge, die Erhöhung beziehungsweise Bildung von Rückstellungen für Altlastensanierungen (Deponie Ritzer in Küttigen und Kern-Areal), die Beteiligungserträge sowie die Kosten für die Pflegefinanzierung beeinflusst.

Nachdem die Steuererträge der natürlichen Personen in den vergangenen Jahren über dem Budget lagen, erfüllten diese die Erwartungen im Rechnungsjahr 2023 nicht. Bei den Steuern der natürlichen Personen wurde das Budget um 3,1 Mio. Franken unterschritten. Gegenüber dem Rechnungsjahr 2022 betrugen die Mehrerträge bei einem Steuerfuss von 96 % (Steuerfuss 2022 97 %) 0,2 Mio. Franken. Das Steuerwachstum bei den natürlichen Personen fiel gegenüber den Vorjahren unterdurchschnittlich aus. Die Steuereinnahmen der juristischen Personen betrugen 13,6 Mio. Franken, was einer Punktlandung gegenüber dem Budget entspricht. Nebst einem weiteren Minderertrag von 0,2 Mio. Franken bei den Quellensteuern, entstanden Mehrerträge in der Höhe von 0,5 Mio. Franken bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern, 0,3 Mio. Franken bei den Vermögensgewinnsteuern und 0,2 Mio. Franken bei den Nachsteuern und Bussen.