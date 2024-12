Theresia Sokoll, Direktorin und Gastgeberin Zollhuus Aarau

Bilder: ZVG

Restaurant «Zollhuus»: Genuss an sieben Tagen in der Woche

Das Restaurant Zollhuus erweitert ab 12. Januar 2025 seine Öffnungszeiten und öffnet neu auch am Sonntag. Von Mittag bis am Abend können sich die Gäste durchgehend auf kulinarische Genüsse freuen. Dazu lässt das Restaurant am Sonntagnachmittag mit seinem Waffel-Special eine traditionelle Köstlichkeit auferstehen.