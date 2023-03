Bietet Platz für 46 Menschen: Am Sagiweg 2 in Safenwil ziehen ab Mai Asylbewerber in dieses vierstöckige, zurzeit leer stehende Wohngebäude. Bild: RAN

Safenwil: Neue Asylunterkunft für 46 weitere Personen – Gemeinde betreut schon 34 Asylbewerber

Der Kantonale Sozialdienst (KSD) eröffnet im Mai eine neue Asylunterkunft in Safenwil. Dabei handelt es sich um acht leerstehende Wohnungen am Sagiweg 2 in einem vierstöckigen Wohngebäude. Die Wohnungen bieten Platz für 46 Geflüchtete. Es werden Familien und Einzelpersonen einziehen. Die Betreuung wird durch den KSD sichergestellt.