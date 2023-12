Samariterverein sucht Nachwuchs

Mitglieder im Samariterverein Safenwil nehmen regelmässig an Übungen und Weiterbildungen des Samaritervereins teil. Sie leiste Sanitätsdienst an Sport- und anderen Veranstaltungen, erleben Kameradschaft, Geselligkeit und Teamarbeit im Verein. Sie leisten einen grossen Beitrag zur Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz und zu Hause und sind Teil der Blaulicht- und Rettungsorganisation im öffentlichen Interesse.

Der Samariterverein Safenwil besteht seit 96 Jahren.