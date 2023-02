AGSV-Kantonalpräsident Peter Gautschi mit den beiden Aargauer 10-m-Pistolenmeistern Dieter Grossen (links) und der Kölliker Rogerio Jörg. Bild: wr

Schiessen: Aargauer Nachwuchstalente haben aufgeschlossen

An den Aargauer Meisterschaften für Druckluftwaffen auf die 10-m-Distanz in Aarau haben sich die Favoriten nochmals durchgesetzt. Aber in den Nachwuchskategorien schossen neue Talente auf demselben Niveau. Bei den Pistolenschützen sorgte nebst Altmeister Dieter Grossen (Full-Reuenthal) der Kölliker Rogerio Jörg für Aufsehen. Mit dem Gewehr siegten Andrea Rossi (Wöschnau) und Darunee Frossard (Wettingen). Das beste Finalresultat erzielte aber U21-Siegerin Fiona Kitanovic (Wil).