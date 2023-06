Schiessen: Erstmals ist die 300-m-Elite Europas zu Gast in Buchs

Rafael Bereuter hat die Seiten gewechselt: Bis 2021 schoss das Mitglied im Schweizer Nationalkader der 300-m-Gewehrschützen, jetzt ist er beim Europacup in Buchs als Betriebsleiter für die Regionalschiessanlage Lostorf verantwortlich. Bild: wr

Vom 20. bis 23. Juni findet auf der Regionalschiessanlage Lostorf im aargauischen Buchs bei Aarau erstmals ein Europacup für 300-m-Gewehrschützinnen und Schützen statt. Angemeldet sind 12 Nationen mit 36 Teilnehmenden.

Hugo Wasser, Präsident des Betriebsausschusses der Regionalschiessanlage Lostorf, freut sich mächtig über den ersten europäischen Anlass im 300-m-Gewehrbereich in Buchs. «Ein solcher Wettbewerb trägt zum Renommee unserer Schiessanlage bei. Sie ist mit 32 Scheiben bestens geeignet für einen Europacup.» Nicht minder happy ist der neue Betriebsleiter Rafael Bereuter, der bis 2021 selber internationaler 300-m-Schütze war. «Das ist schön, dass ein solcher Anlass hier stattfindet», freut er sich auf diese Herausforderung. Gerne hätte er zu seiner Zeit einen Europacup in Buchs geschossen. «Mir hat diese Anlage immer gut gepasst.»

Dreitägiger Wettkampf

Die Schützinnen und Schützen aus zwölf Nationen, darunter auch Japan als Gastland, reisen am Dienstag, 20. Juni, nach Buchs und absolvieren ein erstes Training im Lostorf. Die Teilnehmenden logieren in Hotels in Suhr und Oberentfelden. Das Schweizer Team ist in Windisch einquartiert.

Der Wettkampf beginnt am Mittwochmorgen, 21. Juni, mit dem Dreistellungsmatch Standardgewehr Männer und Frauen in einer Kategorie. Der Nachmittag ist für das Training mit dem freien Gewehr reserviert. Am Donnerstagmorgen kämpfen die Männer und Frauen separat gewertet dreistellig mit dem freien Gewehr. Am Nachmittag folgt der Liegend-Teamwettkampf der Männer und anschliessend der Frauen. Den Abschluss bildet am Freitagmorgen der Einzelmatch liegend, Die Männer beginnen, dann beenden die Frauen den ersten Europacup Gewehr 300 m in Buchs.

Ambitionierte Schweizer