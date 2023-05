«schweiz.bewegt»: Safenwil macht zum ersten Mal mit – jede Bewegungsminute zählt

Diese vier Frauen bewegen Safenwil: Das OK-Team (von links) mit Alessandra Fontana (Familienverein Safenwil), Beatrice Tschanz (Gemeinderätin), Nicole Bachmann (Familienverein Safenwil) und Michelle Gautschi (STV Safenwil). Bild: ZVG

Zum ersten Mal macht die Gemeinde Safenwil beim Gemeinde Duell «schweizbewegt.ch» mit und bietet im Monat Mai eine Vielzahl an kostenlosen Bewegungsangeboten für jedes Alter an. Am Sonntag, 21. Mai findet ein Sporttag im Rahmen des Bewegungsmonats statt.

Das nationale Programm von «schweiz.bewegt» hat seit dem Jahr 2005 zum Ziel, die Bewegung in der Schweizer Bevölkerung zu fördern. An der Aktion nehmen jährlich rund 200 Gemeinden teil. «Unser Ziel ist nicht der Sieg, sondern den Safenwilerinnen und Safenwilern zu zeigen, welche Angebote es in unserem Dorf und rundherum gibt und wie gut es auf allen Ebenen tut, mit Gleichgesinnten Sport zu machen», sagt Beatrice Tschanz, die als Gemeinderätin das Projekt in Safenwil lanciert hat.

In Zusammenarbeit mit Vereinen, der Schule und Privatpersonen präsentiert sich vielfältiges Angebot an Bewegungsmöglichkeiten. Das Ziel ist, dass viele Safenwiler mitmachen und sich damit auch beim Sammeln von Bewegungsminuten beteiligen. «Es geht nicht um Leistung, sondern gemeinsam die Freude an der Bewegung zu entdecken oder zu geniessen und dabei auch neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen», sagt Beatrice Tschanz und betont «Jede Minute zählt für Safenwil». Ob beim Spazieren, Velofahren oder Fussball spielen – auch das Sammeln von individuellen Bewegungsminuten ist willkommen und funktioniert via App. «Vor jeder Aktivität die Stoppuhr in der App starten und somit zusätzliche, wertvolle Minuten für unsere Gemeinde sammeln», wirbt Beatrice Tschanz und erklärt: «Via App besteht auch die Möglichkeit Familie, Freunde und Bekannte zum persönlichen Bewegungs-Duell herausfordern.»

Den ganzen Monat Mai gibt es interessante Angebote. Der Höhepunkt der Safenwiler Aktion, ist der grosse Sporttag am Sonntag, 21. Mai. Den ganzen Tag über gibt es sportliche Angebote für jedermann auf dem Schulareal und in den Turnhallen zu beim Mitmachen zu entdecken. Um viele Einwohnerinnen und Einwohner zu erreichen und zum Mitmachen zu animieren, haben alle Haushaltungen einen Flyer mit dem Aktivitätenprogramm erhalten. Wann und wo welche Angebote stattfinden, sind auf der Website der Gemeinde Safenwil www.safenwil.ch mit einen Klick ersichtlich. Wer im Mai ein Bewegungsangebot anbieten möchte, kann dies beim Familienverein via E-Mail familienverein.safenwil@gmail.com melden.