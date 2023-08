Schweizer Beachsoccer-Nationalmannschaft feiert in Aarau 7:1-Kantersieg gegen Dänemark

Und so war klar, dass das traditionelle Heimspiel am 1. August zum Publikums-Hit wurde. Trotz garstigem Wetter kamen 800 Zuschauer in den Aarauer Schachen und feuerten die Schweizer an. Sie sollten ihr Kommen nicht bereuen: Die Schweiz drückte von Beginn an aufs Tempo und ging durch Glenn Hodel und Noel Ott (Bottenwil) früh mit 2:0 in Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Dänemark-Torhüter Gustav Madsen sorgte Nicolas Stäuble mit dem 3:1 für den Pausenstand nach dem ersten Drittel. Es war das erste Länderspieltor von Stäuble, der zusammen mit WG-Kollege Basil Gmür die Aarauer Fahnen hochhielt und so schon früh für Begeisterung beim gut gelaunten Heimpublikum sorgte.