Shin Gi Tai Karate-Do Aarau erfolgreich in Italien

Den Auftakt am Samstag machten die Kata-Wettkämpfe. Das Herrenteam mit Michael Kölbl, Alessandro Cavana und Michael Perathoner (Kagayaki Karate-Do Ehrendingen) verpasste nur knapp das Podest. In der Einzel-Kata-Kategorie hingegen gelang den Aarauerinnen ein Doppelsieg: mit technisch brillanten und ausdrucksstarken Katas erkämpfte sich Jessica Hüssy Silber, und Rahel Fischer sicherte sich die Goldmedaille.

In der Kampfkategorie Yakusoku-Kumite zeigten gleich zwei Teams mit Aarauer Beteiligung starke Leistungen: Michael Kölbl und Michael Perathoner holten sich den dritten, Alessandro Cavana und Fiorigi Vavala (Karate Club Bellinzona) den ersten Platz. Das Junioren-Kumite-Team mit Lukas Küenzli, Robin Kölbl, Dion Kadriu (Karateclub Unterentfelden) und Roman Ruppen (Karate Club Visp-Tärbinu) schaffte den hervorragenden 3. Platz. Jessica Hüssy erkämpfte sich in Einzel-Kumite Bronze und verpasste im Team-Kumite zusammen mit Jana Arnet (Karate Seetal) und Yllka Kosumi (Karate Club Biasca) nur knapp das Podest.

Am Sonntag zeigten alle drei Aarauer Junioren Samuel Küenzli, Lukas Küenzli, Isabel Schaper, in den Einzel-Disziplinen solide Leistungen und konnten wertvolle Erfahrungen sammeln. Samuel Küenzli wurde für seine Leistungen sowohl in Kata als auch im Kumite je mit dem 3. Platz belohnt. Begleitet wurden die Aarauer Karatekas von Antonio Racca (8. Dan) und Gitte Björn (5. Dan). Mehr Infos: www.shingitai.ch PD