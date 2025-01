Sicherheitsbilanz 2024 der Stadt Aarau: Mehr Arbeit für die Polizei, weniger für die Feuerwehr

Die Feuerwehr Aarau, hier an ihrer Hauptübung 2024 in der Telli , rückte im vergangenen Jahr 191-mal aus.

Bild: RAN

Vom Führungswechsel, über 24'365 Stunden uniformierter Präsenz der Stadtpolizei bis hin zu 191 Feuerwehreinsätzen und 752 Stunden Präsenz der «Sicherheit, Intervention und Prävention (SIP)» – die Abteilung Sicherheit der Stadt Aarau blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurück.

Die Abteilung Sicherheit blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurück: Im ersten Quartal erfolgte ein kompletter Wechsel in der Führungsetage. Daniel Ringier, langjähriger Leiter Sicherheit, und sein Stellvertreter Toni von Däniken traten in den wohlverdienten Ruhestand. Die Leitung der Abteilung Sicherheit übernahm ab März Adrian Lischer, die Funktion als stellvertretender Abteilungsleiter bekleidet seither Marc Holliger.

Während die Stadtpolizei Aarau am Bahnhof erneut stark gefordert war, bewältigte die Feuerwehr Aarau weniger Einsätze als üblich, und das Pilotprojekt «Sicherheit, Intervention, Prävention (SIP)» wurde erfolgreich weitergeführt. Trotz der vielfältigen Herausforderungen konnte die Abteilung Sicherheit ihre Aufgaben sowohl in Aarau als auch in den Vertragsgemeinden auf gewohnt hohem Niveau wahrnehmen und die Sicherheit gewährleisten. Dies gelang dank der engen Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen wie der Kantonspolizei und der Transportpolizei. Besonders am Bahnhof Aarau blieb die Lage angespannt, weshalb die Einsatzkräfte dort überdurchschnittlich präsent waren, um Ruhe und Ordnung zu gewährleisten.

Stadtpolizei leistet 24’365 Stunden uniformierte Präsenz

Im Jahr 2024 war der zentrale Einsatzschwerpunkt der Stadtpolizei Aarau erneut die uniformierte Präsenz im öffentlichen Raum, die sich auf 24’365 Stunden summierte. Die polizeilichen Schwerpunkte lagen weiterhin im Bereich des Bahnhofs sowie der Innen- und Altstadt. Die Präsenz am Bahnhof wurde Mitte Jahr erhöht und schlägt mit 5116 Stunden zu Buche. Die Einsätze im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt nahmen mit 182 Fällen (Vorjahr 177) leicht zu und blieben weiterhin eine erhebliche Belastung. Ebenfalls nahmen die Einsätze in Zusammenhang mit psychisch auffälligen Personen, die oft mit ärztlichen Abklärungen und Transportbegleitungen verbunden waren, mit 90 Einsätzen leicht ab (Vorjahr 103 Fälle). Im Jahr 2024 musste die Stadtpolizei 3889 Mal Intervenieren –913 dieser Einsätze fanden in den Vertragsgemeinden Biberstein, Oberentfelden, Unterentfelden, Erlinsbach AG, Hirschthal sowie Küttigen/Rombach statt.

Unterdurchschnittliche Einsatzzahlen bei der Feuerwehr

Mit 191 geleisteten Einsätzen war das Jahr 2024 für die Feuerwehr Aarau eher unterdurchschnittlich. Besonders deutlich zeichnet sich diese Tatsache bei den Einsätzen im Zusammenhang mit automatischen Brandmeldeanlagen (BMA) ohne Intervention ab. Die Zahl dieser Einsätze konnte erfreulicherweise durch konsequente Einsatznachbearbeitung seitens Feuerwehr und effektiven Massnahmen der Anlagenbetreibenden auf den tiefsten Stand der vergangenen fünf Jahre reduziert werden. Die Feuerwehr Aarau wurde auch im Jahr 2024 häufig tagsüber oder in den frühen Abendstunden alarmiert. Dies stellt die Angehörigen der städtischen Milizfeuerwehr sowie ihre Arbeitgebenden regelmässig vor organisatorische Herausforderungen. Die Bereitschaft, Mitarbeitende für den Feuerwehrdienst freizustellen, ist ein wesentlicher Bestandteil zur erfolgreichen Einsatzbewältigung.

Weiterentwicklung des Projekts «Sicherheit, Intervention, Prävention (SIP)»

Das Pilotprojekt SIP konnte sich 2024 weiter etablieren. Mit einer personellen Verstärkung auf vier Mitarbeitende ab Februar 2024 konnten die Patrouillen deutlich ausgeweitet werden. Insgesamt leistete die SIP 752 Stunden Präsenz im öffentlichen Raum und trat mit 4284 Personen in Kontakt. Dabei kam es zu 485 Interventionen, die sich hauptsächlich auf Lärm und Littering konzentrierten. Die uniformierte Präsenz, insbesondere an Wochenenden bis in die frühen Morgenstunden, wurde in der Stadt weiterhin positiv wahrgenommen.