Silber für Aarauer Kantonsschüler

Die Internationale Wirtschafts-Olympiade bietet jungen Ökonomie-Genies, Finanz-Profis und Business-Talenten eine spannende Mischung aus Einzelkampf und Teamwork. Während einer viereinhalbstündigen schriftlichen Prüfung stellen die Teilnehmenden ihr Wissen zu Themen wie Angebot und Nachfrage, Markt und Handel, Spieltheorie oder Geldpolitik unter Beweis. Zudem müssen sie in einem zweistündigen “Financial Literacy Game” über 30 simulierte Jahre hinweg die besten Investitionsentscheidungen fällen. Die längste Herausforderung der Olympiade ist der “Business Case”. Die Teilnehmenden bekommen 24 Stunden, um als Team ein Unternehmen zu analysieren und eine Präsentation über ihre Ergebnisse vorzubereiten. Dieses Jahr beschäftigte sich das Schweizer Team mit einem Bauunternehmen, für das sie ein millionenschweres geplantes Projekt mit einer Universität beurteilten.



Die Teilnehmenden eignen sich im Rahmen der Wirtschafts-Olympiade nicht nur Fachwissen an, sondern üben sich beispielsweise auch in vernetztem Denken, selbstbewusstem Präsentieren und Zeitmanagement. Nicht zuletzt profitieren sie davon, dass sie Kontakte knüpfen und Gleichaltrige kennenlernen können, die ihre Interessen teilen. Die Vernetzung wurde durch gemeinsame Freizeitaktivitäten gefördert, beispielsweise am Abend der Kulturen, bei dem jedes Team sein Land vorstellen konnte. Benjamin, Chima, George, Mauro und Srishti überzeugten mit einem witzigen Quiz über die Schweiz. Für die 14 Teams, die nicht online, sondern vor Ort in Griechenland mitmachten, stand zudem Tourismus auf dem Programm. So blieb vor Vorträgen über ökonomische Themen auch mal Zeit für einen Strandbesuch. Die Wirtschafts-Olympiade wird den Schweizer Teilnehmenden nicht nur wegen ihrer guten Leistungen in Erinnerung bleiben, sondern auch wegen der neuen Freundschaften und des Teamgeistes.



Die Wirtschafts-Olympiade ist ein gemeinsames Projekt der Organisationen YES und Wissenschafts-Olympiade. Ziel ist es, talentierte Jugendliche in Wirtschaft, Finanzen und Unternehmertum zu fördern und untereinander zu vernetzen. PD