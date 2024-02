Stefan Riner wird neuer Direktor des Schweizerischen Turnverbandes

Mit Stefan Riner hat der Schweizerische Turnverband (STV) seinen neuen Direktor gefunden, mit dem er seine Organisation weiterentwickeln und die Zukunft gestalten will. Der 44-jährige Aargauer kommt mitten aus der Turnfamilie und kennt den Verband bestens. In verschiedenen Funktionen arbeitet er seit vielen Jahren eng mit dem STV zusammen. Als Geschäftsführer des Eidgenössischen Turnfests 2019 in Aarau bewies er sich als überzeugender Leader. Durch seinen Einsitz im Management der Direktion Trading bei der Detailhändlerin Coop und zuvor durch seine rund 16-jährige Laufbahn als Angehöriger der Kantonspolizei Aargau unter anderem in verschiedenen Kaderpositionen, verfügt er über profilierte Führungs- und Projektleiterqualitäten. Inzwischen hat er diese durch einen Bachelor in Business Communications der HWZ und einen Executive MBA in General Management der HSG erweitert. Riner hat zuletzt mit seiner eigenen Firma diverse Grossprojekte und Events unterstützt und beraten.