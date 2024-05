Swiss Olympic Team Collection Paris 2024  präsentiert

Swiss Olympic und seine Partner Ochsner Sport und On haben die «Swiss Olympic Team Collection Paris 2024» vorgestellt. Das einzigartige und innovative Design mit dem markanten Farbverlauf ist inspiriert von den 26 Wappen der Kantone und verkörpert das Mission Statement von Swiss Olympic: «United4Excellence». Die Kollektion, für Athletinnen, Athleten und Fans gleichermassen, ist ab sofort und exklusiv bei Ochsner Sport und On erhältlich. An der Präsentation der Kollektion waren mit Para-Schwimmerin Nora Meister (links unten) vom SC Aarefisch, und Kunstturner Noé Seifert (rechts unten) vom Satus ORO, auch zwei mögliche Olympiakandidaten aus dem «Landanzeiger»-Gebiet dabei. Bereits für Olympia selektioniert ist Bahnradfahrerin Aline Seitz aus Buchs. Die Olympischen Spiele in Paris finden vom 26. Juli bis 11. August statt. RAN

Bild: ZVG