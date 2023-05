Tempo-30-Testlauf auf der Bahnhofstrasse Aarau startet im August

Der Verkehrsablauf auf der sanierungsbedürftigen Bahnhofstrasse in Aarau soll für alle verbessert, der Stadtraum attraktiver und das Miteinander der Verkehrsteilnehmenden gefördert werden. Die Massnahmen aus dem gemeinsamen Projekt der Stadt Aarau und des Kantons Aargau werden ab August 2023 in einem Testlauf getestet. Der Testlauf ist auf ein Jahr befristet und wird in zwei Phasen durchgeführt.