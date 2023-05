Tina Turner an der Eröffnung des Classic Car Centers: «Sie gab dem ganzen Anlass noch mehr Glanz»

«Wir wussten, dass Walter Frey und sein Team in Safenwil etwas Grosses vorhatten, doch dass es so gigatisch wird, erstaunte auch uns damals», blickt Peter Gehler, Verwaltungsratspräsident des Hightech Zentrums Aargau, auf diesen speziellen Tag der Eröffnung zurück. Die Einweihung sei ein grosses Treffen von viel Prominenz aus Wirtschaft, Politik, Sport und Kultur gewesen. Viele von Walter Freys Freunden seien eingeladen worden. So auch Tina Turner. «Sie sass bei der Eröffnung direkt eine Reihe vor mir», erinnert sich Peter Gehler. Später seien sie in derselben Gruppe durch die Ausstellung und die Räumlichkeiten spaziert. «Ich erlebte sie fröhlich und aufgestellt», sagte Gehler. «Sie gab dem ganzen Anlass noch mehr Glanz.»