Valentina Rosamilia vom BTV Aarau erstmals für EM bei den Aktiven selektioniert

Valentina Rosamilia wird die Schweiz an ihrem ersten Grossanlass der Aktiven zusammen mit Lore Hoffmann (ATHLE.ch) und Audrey Werro (CA Belfaux) über 800m vertreten. Der Vorlauf findet bereits am Donnerstag, 2. März in der Abendsession statt.

Valentina Rosamilia ist ein sportliches Multitalent. Eishockey, Tennis, Ballett, Triathlon und Leichtathletik hat die junge Aargauerin von Kindesbeinen an ausgeübt. Die Spezialisierung auf die 800 m im Jahr 2020 hat sich für Rosamilia ausbezahlt. Mit EM-Bronze an der U20-EM in Tallinn und WM-Silber an der U20-WM in Nairobi sicherte sie sich 2021 innert nur weniger Wochen doppelt internationales Edelmetall. An diese Erfolge will die 20-Jährige wieder anknüpfen. RAN