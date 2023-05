«Vereinspaziert»: Durch die Vielfalt der Aarauer Vereine spazieren

Wussten Sie, dass man in Aarau Tango tanzen kann? Oder, dass man für Triathlon kein Supersportler sein muss? Oder wussten Sie, dass es den Club der Aarauer Filmer bereits seit 73 Jahren gibt? All das und noch viel mehr über das Aarauer Vereinswesen und deren Vielfalt erfuhr man am vergangenen Samstag bei der ersten Durchführung des Anlasses «Vereinspaziert».