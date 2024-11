Viele neue Bestzeiten

Toll in Form zeigte sich Clubmeisterin Soyala Déverin (17 ) an allen Wettkampftagen. Ihr gelangen die besten Aarefisch-Klassierungen in den Endläufen im Freistil über 800m (9:05.41) und 1500m (17:30.87). Bei beiden Starts erkämpfte sie sich Rang 7 mit neuen persönlichen Bestzeiten, im längsten Freistilrennen bedeutete dies auch neuen Aargauer Rekord. Über 400m Freistil als 8., 400m Vierlagen als 9. und 200m Rücken als 13. schwamm sie ebenfalls in den Finalläufen, jedes Mal schneller als je zuvor.

Wie in allen diesjährigen nationalen Meisterschaften qualifizierte sich auch Twyla Reinhard (19 ) für die Finalrennen, dieses Wochenende über 50m und 100m Freistil, sowie über 50m Rücken. Die beste Rangierung erreichte sie als 9. in 26.91 über die kurze Freistildistanz. Michelle Armandi (18 ), die regionale Hallenmeisterin über 400m Freistil, erreichte in dieser Disziplin und über 200m Freistil die Endläufe. In der längeren Strecke wurde sie 13. in 4:29.61, für sie eine neue Bestzeit. Bei den Herren zeigte sich Joshua Thölking (15) in guter Form. Über 50m, 200m und 400m Freistil sowie 50m Rücken schlug er mit neuen Bestzeiten an. Über 1500m Freistil in 16:38.61 gehörte er zu den Schweizer Top 20.