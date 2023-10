An der Bezirksschule Zelgli in Aarau kam es in den Jahren 2021 und 2022 zu gröberen Mobbing-Vorfällen in einer Klasse, die genauer untersucht wurden und die nun zu Anpassungen in der Organisation führen der Kreisschule führen werden.

Bild: ZVG

Vorfälle an der Bez im Zelgli zeigen: Kreisschule muss die Organisation verbessern

Der Bericht zur Abklärung der Vorkommnisse von Sommer 2021 bis Dezember 2022 an der Bezirksschule Zelgli Aarau deckt bedeutsame Lücken bei den konzeptionellen Grundlagen der gesamten Kreisschule Aarau-Buchs sowie Mängel in der Organisationskultur und der Führung vor Ort auf. Die empfohlenen Massnahmen zur Verbesserung werden so rasch wie möglich umgesetzt. Den Verantwortlichen wird kein Fehlverhalten vorgeworfen.