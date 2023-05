Wenn das Besteck mit dir spricht …

«Juhuuu, juhuuu!», ruft das Dessertbesteck der Familie Feer und lenkt so die Aufmerksamkeit auf sich. Eine Ofenkachel, die im 18. Jahrhundert im Aarauer Rathaus zu Hause war, erzählt singend ihre Erlebnisse während der helvetischen Revolution und auch die Tür des Sicherungskastens von Ömers Imbiss, weiss neben Bratwürsten so einiges zu erzählen. Es sind insgesamt zwölf Gegenstände, die in der Dauerausstellung «100xAarau» im Gespräch mit den Besuchenden ihre Geschichte erzählen. Auch die Klasse 4a der Primarschule Gönhard versetzte sich in die Gegenstände und kreierten lustige und informative Konversationen. Und das ist nur eine von vielen Neuheiten, die das Stadtmuseum zu bieten hat.