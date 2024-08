Wildpark Roggenhausen: Restaurant-Sanierung beginnt im Dezember

Der letzte grosse Umbau des Restaurantgebäudes im Wildpark Roggenhausen fand 1978 statt. In der Zwischenzeit wurden immer wieder kleinere bauliche Massnahmen umgesetzt. Dennoch ist neben den betrieblichen Einrichtungen auch das Gebäude selbst in die Jahre gekommen. Viele Gebäudeteile haben ihre durchschnittliche Lebensdauer erreicht oder überschritten (Gebäudehülle, Fenster, Werkleitungen etc.). Die Anforderungen für den Restaurantbetrieb haben sich im Lauf der Jahre deutlich verändert.

Restaurant und Selbstbedienung werden so gestaltet, dass der Betrieb wirtschaftlich, nachhaltig und flexibel geführt werden kann. So wird darauf geachtet, dass mit grosser Flexibilität auf sich verändernde Bedingungen reagiert werden kann. Besonderer Wert wird im Rahmen der Nachhaltigkeit auf die Wiederverwendung und Ertüchtigung von Bauteilen und Einrichtungen gelegt, soweit dies wirtschaftlich und gestalterisch sinnvoll ist.

Der neue Haupteingang des Restaurants an der Giebelseite führt über einen textilen Windfang in den Bistrobereich mit Empfangstheke. Die Gaststube bleibt im Kernbau erhalten. Die Vergrösserung der Fenster an der Nordfassade stärkt den räumlichen Bezug zum umliegenden Wildpark und Wald. Eine neue zweiläufige Treppe und ein rollstuhlgängiger Lift erschliessen das Sockel- und Obergeschoss. Die Wohnungen können aus baurechtlichen Gründen nicht mehr vermietet werden und werden deshalb zurückgebaut. Im zweiten Obergeschoss wird die neue Lüftungsanlage installiert. Der grosse Gewölbekeller wird neu als Gastraum zugänglich gemacht. Die neuen WC-Anlagen sind getrennt für Restaurant- sowie Wildparkbesucherinnen und -besucher organisiert. Die neu gestaltete und vergrösserte Terrasse mit Selbstbedienung stellt den Bezug zum

Spielplatz und dem neu positionierten Kaninchenstall her.