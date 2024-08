Zwei neue Kompotois in der Altstadt

In der Aarauer Altstadt stehen neu zwei behindertengerechte Kompotois mit Wickeltisch.

Bild: AAR

Am Dienstag, 6. August 2024, richtete der Werkhof zwei Kompotois in der Aarauer Altstadt ein. Die beiden Kompotois ergänzen das bestehende Angebot an öffentlichen WC-Anlagen sowie der Standorte von «Nette Toilette» in Aarau.